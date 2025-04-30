Исполнителей теракта в «Крокусе» начнут судить летом
ТАСС: дело исполнителей теракта в «Крокусе» поступит в суд в середине июня
Фото: [медиасток.рф]
Дело четверых подозреваемых в террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске направят в суд для рассмотрения примерно в середине июня. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
По его словам, следственное дело насчитывает большое количество материалов, включая данные о деталях совершенного нападения. После завершения ознакомления с документами материалы будут переданы в прокуратуру, а затем направлены в суд.
«Вероятно, там оно окажется в середине июня», — предположил собеседник.
Как ожидается, рассмотрением уголовного дела в полном объеме займется 2-й Западный окружной военный суд.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что российские спецслужбы задержали 45 человек, связанных с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».