Исполнителей теракта в «Крокусе» начнут судить летом

Дело четверых подозреваемых в террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске направят в суд для рассмотрения примерно в середине июня. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, следственное дело насчитывает большое количество материалов, включая данные о деталях совершенного нападения. После завершения ознакомления с документами материалы будут переданы в прокуратуру, а затем направлены в суд.

«Вероятно, там оно окажется в середине июня», — предположил собеседник.

Как ожидается, рассмотрением уголовного дела в полном объеме займется 2-й Западный окружной военный суд.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что российские спецслужбы задержали 45 человек, связанных с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».