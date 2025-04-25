Спецслужбы России выявили и задержали 45 человек за причастность к теракту в «Крокусе»

Российские спецслужбы задержали 45 человек, связанных с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

Он отметил, что на территории РФ сохраняются серьезные угрозы со стороны международных террористических организаций, стремящихся создавать ячейки и подпольные группы, особенно на Северном Кавказе.

«Военная разведка Украины также активно задействует членов международных террористических организаций, в том числе из числа мигрантов», — отметил Шойгу.

Шойгу подчеркнул, что такие группы могут использоваться западными странами как инструмент в политической борьбе против России в регионах ее геополитических интересов, включая Центральную и Южную Азию, Закавказье, Приднестровье, Ближний Восток и Африку.

Секретарь Совета безопасности также отметил высокую эффективность работы правоохранительных органов в борьбе с террористической угрозой.

По его словам, в 2024 году было предотвращено более 200 терактов, 14 из которых планировались в учебных заведениях и местах массового скопления людей. Он добавил, что в 2025 году задержано более 1,8 тыс. человек, связанных с террористической деятельностью, а в результате операций ликвидированы 42 члена различных бандгрупп.

Также Шойгу сообщил о продолжающейся борьбе с пропагандой терроризма в Интернете. По его словам, в 2024 году удалено более 120 тыс. материалов террористического содержания, а также заблокированы счета и финансовые операции лиц, причастных к финансированию терроризма, на сумму свыше 230 млн рублей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. В этот день террористы открыли стрельбу по посетителям и подожгли зрительный зал, а затем скрылись на автомобиле.

В результате нападения погибли не менее 145 человек, включая шестерых детей. Более 550 человек получили ранения. Здание концертного зала было почти полностью разрушено из-за взрывов и пожара.

Четыре предполагаемых исполнителя теракта, уроженцы Таджикистана, были задержаны.

Ранее стало известно о выходе на свободу пособника захватчиков «Норд-Оста» после 22 лет в колонии.