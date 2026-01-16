«Использую против неверных»: приговор за связь с ИГИЛ и планы теракта в Белгородской области

В Белгородской области вынесен суровый приговор по делу о терроризме. Местный житель признан виновным в организации деятельности террористической организации и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Как установило следствие и подтвердил суд, мужчина, придерживавшийся радикальных исламистских взглядов, добровольно вышел на связь с представителем международной террористической организации «Исламское государство*». В ходе переговоров он сообщил о наличии у него гранаты и выразил готовность использовать ее против лиц, не исповедующих ислам.

Противоправная деятельность злоумышленника была своевременно выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Белгородский областной суд, рассмотрев все материалы дела, приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также в качестве дополнительного наказания суд назначил осужденному штраф в размере 330 тысяч рублей.

*ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация.