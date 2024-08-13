Источник: отряды ВСУ заблокированы на отдельных участках Курской области

Сплошной линии фронта в Курской области нет, противник пытается прорваться на отдельных участках, но отряды ВСУ успешно заблокированы, рассказал РИА Новости источник из окружения врио губернатора региона Алексея Смирнова.

По его словам, обстановка остается сложной, но она находится под контролем российских войск. Отдельные группы боевиков уничтожаются, бои идут в разных районах приграничья.

По данным Минобороны РФ, ВСУ за неделю боев на курском направлении потеряли более 2000 военнослужащих и 35 танков. Кроме того, российская авиация громит резервы ВСУ, сосредоточенные в Сумской области.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал, что руководство киевского режима будет наказано за попытку вторжения на территорию России.