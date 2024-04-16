ГУР Минобороны Украины организовало покушение на оппозиционного журналиста и блогера Анатолия Шария, сообщил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах.

Попытку устранения проживающего в Испании неугодного блогера курировал лично глава ГУР Кирилл Буданов*. При этом ответственность за его убийство киевские власти хотели возложить на Россию.

По словам источника, испанские власти прохладно отнеслись к расследованию покушения — не выехали на осмотр места происшествия, не опросили свидетелей.

6 марта Анатолий Шарий заявил, что машину, в которой он находился с женой, обстреляли двое неизвестных.

Сегодня в украинских и российских пабликах появилась информация, что Кирилл Буданов мог быть ликвидирован во время удара ВС РФ под Харьковом.