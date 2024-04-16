Источник: покушение на блогера Шария организовало ГУР Украины
Фото: [соцсети]
ГУР Минобороны Украины организовало покушение на оппозиционного журналиста и блогера Анатолия Шария, сообщил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах.
Попытку устранения проживающего в Испании неугодного блогера курировал лично глава ГУР Кирилл Буданов*. При этом ответственность за его убийство киевские власти хотели возложить на Россию.
По словам источника, испанские власти прохладно отнеслись к расследованию покушения — не выехали на осмотр места происшествия, не опросили свидетелей.
6 марта Анатолий Шарий заявил, что машину, в которой он находился с женой, обстреляли двое неизвестных.
Сегодня в украинских и российских пабликах появилась информация, что Кирилл Буданов мог быть ликвидирован во время удара ВС РФ под Харьковом.