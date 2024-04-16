Украинские паблики сообщают о возможной гибели под Харьковом Буданова или Сырского

Появилась информация о возможной гибели в результате удара ВС РФ по полигону в районе Чугуева в Харьковской области высокопоставленных украинских военных, сообщает телеграм-канал «Военное дело» со ссылкой на украинские паблики.

Появилась информация о возможной гибели в результате удара ВС РФ по полигону в районе Чугуева в Харьковской области высокопоставленных украинских военных, сообщает телеграм-канал «Военное дело» со ссылкой на украинские паблики.

В частности, отмечается, что в этот момент под Харьковом находился глава ГУР ВСУ Кирилл Буданов*.

Другие паблики пишут о том, что на месте удара был не Буданов, а главком ВСУ Александр Сырский. При этом во всех публикациях говорится о гибели «важных чинов».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, что у Украины нет шансов на победу без западной помощи.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга