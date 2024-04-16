Украинские паблики сообщают о возможной гибели под Харьковом Буданова или Сырского
Фото: [Сайт правительства Украины]
Появилась информация о возможной гибели в результате удара ВС РФ по полигону в районе Чугуева в Харьковской области высокопоставленных украинских военных, сообщает телеграм-канал «Военное дело» со ссылкой на украинские паблики.
Появилась информация о возможной гибели в результате удара ВС РФ по полигону в районе Чугуева в Харьковской области высокопоставленных украинских военных, сообщает телеграм-канал «Военное дело» со ссылкой на украинские паблики.
В частности, отмечается, что в этот момент под Харьковом находился глава ГУР ВСУ Кирилл Буданов*.
Другие паблики пишут о том, что на месте удара был не Буданов, а главком ВСУ Александр Сырский. При этом во всех публикациях говорится о гибели «важных чинов».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, что у Украины нет шансов на победу без западной помощи.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга