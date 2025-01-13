Историк Стариков назвал сроки начала русофобии на Западе

По словам историка Николая Старцева, русофобия в западных странах наблюдалась еще аж в XVIII веке во время Северной войны. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил,что тогда в ходе битвы при Фрауштадте в плен попали французы, поляки, швейцарцы, немцы и русские. После этого по команде шведского генерала Реншильда всех русских перерезали, перекололи штыками и стали расстреливать, но только именно русских. Даже в те времена это считалось военным преступлением.

По мнению эксперта, в той битвы русские солдаты, наблюдавшие за происходящим, начинали выворачивать свой синий мундир наизнанку, кверху красной подкладкой для того, чтобы избежать подобной участи.

Он добавил, что делалось это для того, чтобы стать похожими на саксонцев, однако генерал проверял каждого, переворачивал мундиры, их докалывали и убивали.

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