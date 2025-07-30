Росавиация лишила «Ангару» сертификата после авиакатастрофы Ан-24

Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Ангара», разрешавший самостоятельное техобслуживание самолётов. Решение принято после крушения Ан-24 в Амурской области, унесшего жизни 48 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Росавиация лишила «Ангару» права обслуживать собственные воздушные суда. Поводом стало крушение Ан-24 под Тындой 24 июля, в котором погибли все находившиеся на борту. Внеплановая проверка Ространснадзора выявила грубые нарушения: документацию оформляли без реальных работ, а необходимое оборудование не применялось.

Теперь авиакомпания сможет ремонтировать самолёты только через сторонние организации. Расследование катастрофы продолжается: СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, а МАК изучает причины трагедии.

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