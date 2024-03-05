Истребитель Су-27 отогнал три французских самолета от границы России в Черном море

Истребитель Су-27 пресек попытку нарушения российской границы в Черном море тремя французскими самолетами, сообщили в Минобороны РФ.

К российской границе приблизились самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С». Дежурный Су-27 был поднят в воздух.

При его приближении французы развернулись и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря.

В министерстве отметили, что полет российского истребителя совершался в соответствии со всеми международными правилами соблюдения безопасности над нейтральными водами.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж заказал для отправки на Украину сотню беспилотников.