Истребитель Су-27 отогнал три французских самолета от границы России в Черном море
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Истребитель Су-27 пресек попытку нарушения российской границы в Черном море тремя французскими самолетами, сообщили в Минобороны РФ.
К российской границе приблизились самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С». Дежурный Су-27 был поднят в воздух.
При его приближении французы развернулись и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря.
В министерстве отметили, что полет российского истребителя совершался в соответствии со всеми международными правилами соблюдения безопасности над нейтральными водами.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж заказал для отправки на Украину сотню беспилотников.