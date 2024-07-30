IT-эксперт Курочкин пояснил новые возможности и права Роскомнадзора

Согласно новым поправкам в Закон РФ «О связи», Роскомнадзор получит право управления сетями связи для удаления запрещенной информации по требованию Генеральной прокуратуры РФ. По словам эксперта по кибербезопасности Алексея Курочкина, ведомство будет иметь возможность отключать представляющие угрозу сегменты сети. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он пояснил, что при условии массовой атаки из узла какого-то связи и отсутствии реакции оператора на что-то, Роскомнадзору дается право экстренно начать управлять данной сетью. Таким образом, практически делается блокировка трафика данной сети.

По мнению эксперта, это своего рода первоначальные элементы даже не киберполиции, а киберспецназа, оперативно реагирующего на требования ФСБ и Генпрокуратуры.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Потехин заявил, что игры-кликеры отнимают много времени и почти не приносят прибыли.