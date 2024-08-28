IT-компания «Софтлайн» заявила о намерении обанкротить предприятие Минобороны

Один из ведущих игроков на IT-рынке России, фирма «Софтлайн», планирует подать в арбитражный суд требование о банкротстве строительного предприятия «Главное управление обустройства войск», принадлежащего Министерству обороны РФ. Данные об этом появились у издания РБК.

По имеющимся у журналистов данных, это управление занимается строительством и реконструкцией различных объектов по заказу минобороны. На протяжении последних лет его пытались обанкротить уже порядка 20 раз. Двое бывших глав этого ведомства обвинены в хищениях средств в особо крупных размерах.

Теперь за дело взялась компания «Софтлайн». Ее представители указали, что планируют обратиться в арбитражный суд и подать туда заявление о признании АО «Главное управление обустройства войск» банкротом. Такое сообщение появилось на портале «Федресурс». При этом не было указано никаких оснований для такого шага.

Ранее адвокат Тарнопольская сообщила, что суд может признать банкротом Елену Блиновскую, которую когда-то прозвали «королевой марафонов». Он также вероятно позволит даме распродать свою недвижимость для погашения долгов перед налоговой службой.