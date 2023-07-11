Российские военные разбомбили в Николаеве склад ВСУ с западными дальнобойными ракетами

Как проинформировал журналистов координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев, одним складом с ракетами дальнего радиуса действия, поставляемыми киевскому режиму странами Запада, в частности Великобританией, стало меньше.

«По оперативным данным, переданным подпольем Николаева, был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия — НАРП», — цитирует Лебедева РИА Новости.

Представитель николаевского подпольного движения добавил, что даже через 12 часов после ракетного удара ВС РФ местные жители видели пожарные машины, спешащие к месту взрыва. При этом губернатор Николаевской области Виталий Ким, заявляя, что обошлось без пострадавших, обратился к николаевцам с просьбой срочно сдать кровь, уточнил Лебедев.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 11 июля, провели массированный артиллерийский обстрел Токмака и Васильевки Запорожской области.