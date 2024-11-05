Из Ливана эвакуировали первую группу пострадавших граждан РФ

Воздушное судно Ил-76 Министерства чрезвычайных ситуаций России вывезло россиян из Ливана. Олег Демиров, глава консульского отдела посольства РФ в Ливане, рассказал, что граждане оказались в тяжелой ситуации и пострадали из-за авиаударов. Об этом сообщило РИА Новости.

«Сегодня организован вывоз первой группы российских граждан, которые попали в сложную жизненную ситуацию и пострадали в результате авиаударов израильских Военно-воздушных сил по территории Ливана», — сказал Демиров.

Эвакуация была организована МЧС в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и осуществлялась в рамках поручения президента Владимира Путина по оказанию гуманитарной помощи Ливану.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова удовлетворить просьбу Израиля о посредничестве в конфликте с ливанской группировкой «Хезболлах».