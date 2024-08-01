Третьего погибшего в результате взрыва в Нижнем Тагиле достали из-под завалов

Кадры со спасением людей и ликвидацией последствий обрушения разлетелись по социальным сетям. Скорее всего, поисковая операция продлится до утра, о чем сообщил Mash.

Согласно полученной информации, спасатели достают тела через подвал частично обвалившегося дома. На данный момент из-под груды кирпичей и бетона удалось извлечь уже троих погибших. Ранее сообщалось о женщине, личность которой до сих пор уточняется. Сейчас стало известно о третьем жильце разрушенной пятиэтажки — им оказался мужчина.

Его тело также вынесли на носилках с места происшествия, о чем свидетельствуют кадры очевидцев.

Губернатор ЯНАО предложил помощь Нижнему Тагилу после обрушения дома. Артюхов выразил искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших.