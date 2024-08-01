Семьи погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле получат по 1,5 миллиона рублей

Семьи, чьи родственники погибли при обрушении пятиэтажного многоквартирного дома в Нижнем Тагиле, получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Департамент информационной политики Свердловской области.

Утром в четверг, 1 августа, в Нижнем Тагиле произошла трагедия. В городе сначала прозвучал взрыв, после чего пятиэтажка на Сибирской улице рухнула. Всего обрушилось два подъезда жилого дома, в квартирах которого были люди.

Как сообщили власти, пострадавшие, получившие легкий вред здоровью, получат по 300 тысяч рублей. По 600 тысяч рублей получат граждане, получившие средний или тяжкий вред. Каждый пострадавший, полностью утративший имущество при обрушении дома, получит по 150 тысяч рублей. 75 тысяч рублей предназначены для пострадавших, которые частично утратили свое имущество.

В департаменте также уточнили, что 230 миллионов рублей из бюджета области пойдут на расселение жителей поврежденного дома. Кроме того, больше 700 тысяч рублей направили на развертывание и содержание пунктов временного размещения в Нижнем Тагиле.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего в результате взрыва в Нижнем Тагиле.