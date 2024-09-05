Политолог Безпалько назвал причины атаки Украиной беспилотниками Белоруссии

По словам политолога Богдана Безпалько, Киев атакует дронами Белоруссию, чтобы вовлечь ее в боевые действия, после чего претендовать на вовлечение в боевые действия на территории всей Восточной Европы стран Североатлантического альянса, в первую очередь Польши и Литвы. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что в случае удавшихся попыток вовлечения в конфликт это даст возможность Незалежной опираться уже не только на техническую и финансовую помощь, а также и непосредственно на помощь вооруженных сил данных стран.

По мнению эксперта, отчитываясь за атаки на Белоруссию, киевский режим требует от Запада новые БПЛА, солдат и технические средства борьбы. А сам белорусский лидер представляет для Киева если не угрозу, то неприятность.

Он отметил, что ВСУ маловероятно могут спровоцировать боевые действия с применением всего лишь пяти дронов.

Ранее сообщалось, что Минобороны Белоруссии подтвердило ночную атаку БПЛА.