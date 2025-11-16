Из пруда в Москве вытащили пакет с отрезанной головой ребенка

В Москве возбуждено уголовное дело об убийстве после шокирующей находки в Гольяновском пруду: из воды вытащили пакет, где находились останки, предположительно, малолетнего ребенка. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Утром 16 ноября правоохранители обнаружили в водоеме пакет, внутри которого находились останки ребенка. На место происхождения немедленно выехала оперативная группа следователей, включая следователей и криминалистов, которые проводят осмотр территории и изъятие вещественных доказательств.

Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных вблизи пруда, а также опрашивают возможных свидетелей, которые могли видеть подозрительных лиц в районе водоема в последние дни.

Как пишет РЕН ТВ, погибшему могло быть от семи до 10 лет, с ним расправились около двух дней назад. Также канал указал, что найденной частью тела была голова мальчика.

Ранее сообщалось, что расчленивший женщину с ребенком мужчина отправился на СВО.