В России возбудили уголовное дело о незаконной миграции 140 сирийцев

Следственный комитет возбудил дело в связи с незаконной миграцией 140 сирийцев в ЕС через Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконной миграции 140 граждан Сирии через территории Белоруссии и России. Установлено, что организаторы фиктивно указывали цели въезда мигрантов в РФ за определенную плату.

Преступление было раскрыто в ходе мероприятий по выявлению лиц, которые получили российское гражданство, но не стали на воинский учет.

В рамках расследования также рассматриваются другие дела, касающиеся незаконной миграции граждан из Азербайджана, Армении, Узбекистана и Таджикистана.

Выручка от преступной деятельности оценивается в несколько миллионов рублей. В результате проведенных обысков были задержаны подозреваемые, которые сейчас находятся под стражей.

Ранее ГД РФ одобрила закон о конфискации денег и имущества организаторов незаконной миграции. Он подразумевает под собой жесткие меры, необходимые на фоне растущего числа преступлений в данной сфере.