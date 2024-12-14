Из-за атаки БПЛА в Орловской области произошло возгорание топлива

В ночь на 14 декабря Орловская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников.

В результате на одном из объектов инфраструктуры произошло возгорание топлива. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Обломки сбитых БПЛА повредили стекла в нескольких частных домах.

К счастью, никто не пострадал. В настоящее время на месте ЧС работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось о том, что в Калтанском городском округе в Кузбассе загорелась шахта «Алардинская».

Возгорание произошло на глубине 450 м. Двух человек спасли. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

120 шахтеров вывели на поверхность. Пожар ликвидировали..