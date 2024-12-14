Из-за атаки БПЛА в Орловской области произошло возгорание топлива
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В ночь на 14 декабря Орловская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников.
В результате на одном из объектов инфраструктуры произошло возгорание топлива. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Обломки сбитых БПЛА повредили стекла в нескольких частных домах.
К счастью, никто не пострадал. В настоящее время на месте ЧС работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось о том, что в Калтанском городском округе в Кузбассе загорелась шахта «Алардинская».
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