Из-за пожара на угольной шахте в Кемеровской области эвакуировали 120 человек

В Калтанском городском округе в Кузбассе загорелась шахта «Алардинская». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

На место происшествия выехали несколько отделения горноспасателей.

Возгорание произошло на глубине 450 метров. Двоих человек спасли. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

120 шахтеров вывели на поверхность.

Пожар ликвидирован. Борьбу с огнем вели 44 пожарных, также было задействовано девять единиц техники.

Шахта «Алардинская» располагается на юге Кемеровской области рядом с городом Калтаном. Она входит в состав «Распадской угольной компании». Объем добычи угля на данной шахте составляет 3 млн тонн угля коксующей марки КС в год.

Ранее сообщалось о том, что в Кузбассе на шахте «Таштагольская» под завалами нашли тело горняка.