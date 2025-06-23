Из-за атаки дронов ВСУ на предприятии в Ростовской области вспыхнул пожар

Украинские боевики с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Ростовскую область. В результате атаки дронов загорелось промышленное предприятие, расположенное в Каменском районе.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, никто не пострадал.

На место ЧП выехали подразделения МЧС.

К настоящему моменту средства ПВО уничтожили вражеские дроны в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.

Ранее сообщалось о том, что на протяжении ночи на субботу, 21 июня, украинская армия пыталась наносить удары по Воронежской областью. В результате было перехвачено четыре вражеских беспилотника.