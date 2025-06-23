Из-за атаки дронов ВСУ на предприятии в Ростовской области вспыхнул пожар
На ростовском промышленном предприятии вспыхнул пожар из-за атаки дронов
Фото: [pxhere.com]
Украинские боевики с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Ростовскую область. В результате атаки дронов загорелось промышленное предприятие, расположенное в Каменском районе.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, никто не пострадал.
На место ЧП выехали подразделения МЧС.
К настоящему моменту средства ПВО уничтожили вражеские дроны в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.
Ранее сообщалось о том, что на протяжении ночи на субботу, 21 июня, украинская армия пыталась наносить удары по Воронежской областью. В результате было перехвачено четыре вражеских беспилотника.