Над Воронежской областью перехватили четыре украинских беспилотника

На протяжении ночи на субботу, 21 июня, украинская армия пыталась наносить удары по Воронежской областью. В результате было перехвачено четыре вражеских беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По утверждению губернатора, ВСУ пытались в ночь на 21 июня наносить удары по объектам, которые находятся в регионе.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО над тремя городами Воронежской области были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата», — указал он.

Гусев добавил, что пострадавших и разрушений в результате этих перехватов не зафиксировано.

Ранее Минобороны сообщило, что ПВО за два часа сбила 23 украинских дрона. Это произошло поздним вечером 20 июня. Больше всего беспилотников, 15 единиц, было перехвачено над Белгородской областью. Еще шесть нейтрализовали в Курской области. Оставшиеся два БПЛА пришлись на Воронежскую область.