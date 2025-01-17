Угроза атаки БПЛА объявлена в Курской области
Курян предупредили об угрозе атаки украинских дронов
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На всей территории Курской области объявлена угроза атаки беспилотных летающих аппаратов.
Об этом в своем телеграм-канале сообщили представители оперативного штаба правительства региона.
Отмечается, что силы и средства ПВО приведены в готовность и в случае необходимости готовы отразить атаку противнику.
Также сегодня была объявлена угроза атаки БПЛА в Северной Осетии.
В связи с этим пришлось закрыть владикавказский аэропорт. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.
В республике ввели режим беспилотной опасности. Также был задействован план «Ковер».
Ранее сообщалось о том, что российская ПВО сбила две ракеты ВСУ в приграничном районе Курской области.