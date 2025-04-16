Летевший с одним двигателем самолет успешно приземлился в аэропорту Якутска

Самолет Ан-24, выполнявший рейс Зырянки — Якутск, благополучно приземлился с одним работающим двигателем. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили представители компании «Полярные авиалинии».

Командир воздушного судна при выполнении рейса №ЯП 286 по маршруту Зырянка — Якутск на самолете Ан-24 заметил снижение уровня масла в правом двигателе. В связи с этим он принял решение его отключить. Полет был продолжен на одном двигателе.

Благодаря профессионализму экипажа самолет благополучно сел в аэропорту Якутска.

Ранее сообщалось о том, что авиарейс Москва — Денпасар экстренно сел в Ташкенте из-за ухудшения состояния здоровья пассажира.