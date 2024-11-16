В Кузбассе на шахте «Таштагольская» под завалами нашли тело горняка

В Кемеровской области обнаружили тело горняка, погибшего при обрушении кровли на шахте «Таштагольская», сообщило управление Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

16 ноября в Кузбассе на шахте произошло обрушение кровли. В результате инцидента погиб один человек. Спасатели нашли тело горняка без признаков жизни. В настоящее время ведутся работы по его извлечению на поверхность.

Обрушение произошло в 04:45 по местному времени во время добычи руды. Разбор завалов пришлось приостановить из-за повторного горного удара.

Управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на производстве). В рамках расследования следователи опрашивают свидетелей, проводят экспертизы и изымают технологические документы.

Это не первый инцидент на «Таштагольской» шахте. В феврале 2023 года все горняки были эвакуированы после горного удара магнитудой 2,4, произошедшего в районе шахты. В тот день в шахте находилось 163 человека. Все они благополучно вышли на поверхность.

Кузбасс, или Кузнецкий угольный бассейн, обладает значительными запасами угля, из-за чего он является одним из крупнейших угольных регионов России. В Кузбассе находятся огромные запасы каменного угля, которые удобно расположены для разработки.

Как отмечают специалисты, разрушение шахт может происходить по нескольким причинам, и основные из них включают геологические условия, недостаточную поддержку, подземные воды, изменения климата, истощение ресурсов, вибрации и сейсмическую активность, а также недостаточное обслуживание и мониторинг.

Ранее сообщалось, что экс-чиновница Кузбасса предстанет перед судом из-за присвоения 169 тыс. руб.