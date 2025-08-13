Избившая ребенка в детсаду воспитательница попала под следствие

В Новороссийске начато расследование в отношении сотрудницы детского сада, применившей физическое насилие к воспитаннице. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело открыто по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

По имеющимся данным, девочка начала звать свою маму, что вызвало гнев у воспитательницы. Подозреваемая позволила себе нецензурные высказывания в адрес ребенка, после чего нанесла несколько ударов ладонью по лицу потерпевшей. От боли ребенок заплакал.

В настоящее время следственные органы проводят комплекс мероприятий для выяснения всех деталей инцидента. Руководство следственного управления взяло ход расследования под особый контроль.

