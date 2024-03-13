Конфликт на Украине к началу лета может достичь переломного момента из-за истощения сил ВСУ, пишет Advanced.

В материале говорится, что положение Киева продолжит ухудшаться, если не произойдут радикальные изменения в объемах западной помощи и стратегии украинского командования.

В нынешней ситуации украинские войска слабеют с каждым днем, теряя людей и технику. Украина не подумала о возведении мощных оборонительных укреплений, как это сделала Россия, готовясь к украинскому контрнаступлению, поэтому прорывы фронта могут произойти на всех направлениях, обрушая оборону ВСУ.

Также издание отмечает, что Запад с первого дня недооценил боеспособность российской армии, а ВС РФ к тому же быстро учатся и адаптируются к боевой обстановке.

Сегодня глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские войска прорвали линию фронта сразу на нескольких участках в Запорожской области.