Глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о том, что военные ВС Российской Федерации смогли прорвать линию фронта сразу на нескольких участках в Запорожской области. Об этом в среду, 13 марта, Рогов сообщил изданию РИА Новости .

По словам главы общественного движения Запорожской области, военные ВС РФ смогли не просто прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области, но и закрепиться на выбитых опорных пунктах у противника недалеко от села Работино (Ореховское и Времевское направления).

При этом, Рогов уточнил, что украинцы теперь вынуждены возводить несколько линий обороны в спешке прямо за линией фронта: речь идет о железобетонных конструкциях, глубина их составляет 3-4 метра. Противник, уточняет Рогов, роет траншеи и противотанковые рвы.

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