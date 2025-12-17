Изъято за коррупцию: суд конфисковал имущество бывшего главы налоговой службы Ингушетии Куштова

Московский суд вынес решение о конфискации у Магомеда Куштова, когда-то возглавлявшего управление Федеральной налоговой службы в Республике Ингушетия, дорогостоящего имущества. Об этом сообщило РИА Новости.

Решение было вынесено Гагаринским районным судом города Москвы. Иск был подан Генеральной прокуратурой. В нем указано, что Куштов и его подельники совершили коррупционные преступления. За счет этого им удалось приобрести ряд объектов имущества. В частности, бывшему главе ФНС принадлежат ряд домов и земельных участков в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Также он владеет несколькими дорогостоящими автомобилями, в том числе марок Mersedes-Benz и BMW, Toyota Land Cruiser, GMC Yukon.

«Суд удовлетворил исковые требования», — указано в документах.

По мнению правоохранителей, действия коррупционеров причинили ущерб бюджету России на общую сумму в 137,1 млн руб.

