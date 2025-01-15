Израиль и ХАМАС решили прекратить огонь в секторе Газа и освободить заложников

Президент США Джо Байден объявил 15 января, что палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения, согласно которому в анклаве прекратят обстрелы и обменяются заложниками.

По словам Байдена, сделка о перемирии включает в себя три этапа реализации. Они будут связаны с прекращением огня в секторе Газа, обмен заложников, а также восстановление анклава и возвращение останков семьям погибших.

Информацию о мире с еврейской страной подтвердили также в ХАМАС, поблагодарив всех, кто поддерживал Палестину, передает ТАСС.

Как отмечает канал Shot, операция по обмену заложниками названа «Крылья свободы». По условиям сделки ЦАХАЛ должен постепенно вывести свои войска из Газы. Также договорились о поставке 600 грузовиков с гуманитарной помощью.

Известно, что количество заложников и отправленных в тюрьмы у ЦАХАЛ больше. В связи с этим израильская сторона согласилась освободить по 30 палестинцев в обмен на одно гражданское лицо Израиля, либо 50 за одного задержанного военного. Палестинское движение в свою очередь передаст на первом этапе 33 израильских заложников.

При этом мирное соглашение достигнуто предварительно на 42 дня. Если в течение этого времени стороны будут нарушать любые договоренности, конфликт автоматически развернется снова.

Ранее AP сообщал, что около 200 израильских военных подписали письмо с призывом прекратить огонь в секторе Газа.