Израиль может освободить 800 палестинских заключенных в рамках возможной сделки с ХАМАС

Израиль может освободить до 800 палестинских заключенных в случае достижения соглашения с движением ХАМАС относительно перемирия в секторе Газа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

«По его оценкам, число палестинских заключенных и террористов, которых освободят в обмен на заложников, составляет 800, среди них и те, кто отбывает пожизненный срок за убийство мирных жителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Вашингтоне полагают, что соглашение по Газе между Израилем и ХАМАС готово на 90%.

По информации, 14 из 18 параграфов этого документа уже составлены. Оставшиеся четыре параграфа, три из которых касаются обмена заложников в Газе на заключенных, остаются нерешенными.

Также источник пояснил, что вопросы освобождения заложников и контроля над Филадельфийским коридором остаются камнем преткновения.

Издание также сообщило, что сторонники сделки обвиняют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в препятствиях для ее заключения, утверждая, что сделка могла бы быть завершена, если бы он согласился вывести израильских военных из Филадельфийского коридора — границы сектора Газа и Египта.

Однако собеседник The Jerusalem Post обвинил ХАМАС в действиях, которые уменьшили шансы на заключение сделки, упомянув убийство ХАМАС шести заложников.

«Это привнесло в процесс ощущение срочности, но также поставило под сомнение готовность ХАМАС заключить любого рода сделку», — пояснил собеседник The Jerusalem Post.

Такие действия, по его словам, напоминают о том, что стороны переговоров имеют дело с террористической группировкой.

Ранее сообщалось, что власти Палестины отказались участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС.