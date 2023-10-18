Израиль намерен представить доказательства своей непричастности к атаке больницы Аль-Ахли

Израиль в ходе заседания Совета Безопасности ООН готов представить всему мира конкретные доказательства того, что он не причастен к атаке на больницу Аль-Ахли в секторе Газа, заявил глава МИД Израиля Эли Коэн.

Совбез проведет внеочередное заседание по запросу России, Китая и Саудовской Аравии.

Ночной удар по больнице, в которой находились несколько тысяч человек, стал самым резонансным событием с момента эскалации палестино-израильского конфликта. В результате удара погибло до 800 человек.

Обе стороны конфликта перекладывают вину на жуткую трагедию друг на друга. Палестинцы обвиняют Израиль, в Тель-Авиве заявляют, что в больницу попала ракета, выпущенная группировкой «Исламский джихад» (запрещена в России).

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток – в материале «Подмосковье сегодня».