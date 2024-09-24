Генштаб: Израиль намерен усилить давление на «Хезболлу»

В понедельник, 23 сентября, Израиль нанес масштабные авиационные удары по множеству ливанских городов. Это нападение стало одним из самых жестоких: погибло 492 человека, в том числе 35 детей, и более 1645 человек получили ранения. Эти события указывают на то, что противостояние между Израилем и «Хезболлой» становится все более серьезным. Не исключено, что регион на грани полномасштабного конфликта.

Обострение конфликта и вовлечение других ближневосточных стран всегда считалось неизбежным. Основное внимание уделялось Ирану как одному из наиболее влиятельных игроков в регионе. Теперь центр внимания сместился на Ливан.

Ранее сообщалось, что Израиль намерен захватить часть Ливана для создания буферной зоны.