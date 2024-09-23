Economist: Израиль намерен захватить часть Ливана для создания буферной зоны

Тель-Авив активно готовится к проведению на части территорий соседнего Ливана сухопутной военной операции, пишет Economist со ссылкой на источники в Минобороны Израиля.

По данным собеседников издания, Израиль намерен на части захваченных в будущем ливанских земель создать буферную зону, чтобы обезопасить собственное северное приграничье от атак боевиков правящего в Ливане движения шиитского толка «Хезболла».

«Военные источники говорят, что Израиль планирует наземное наступление, которое будет предусматривать захват буферной зоны — нескольких километров к северу от границы», — приводится в публикации.

Стоит отметить, что в Израиле неоднократно говорили про новый этап противостояния. Об этом официально заявил министр обороны Йоав Галант. По его словам, тяжелое вооружение переместят «на северный фронт». Таким образом, военная операция Израиля в Газе постепенно завершается, смещаясь на Ливан. Сейчас на северных участках Израиля находится 98-я дивизия. Военно-воздушные силы Израиля проводят массированные бомбардировки объектов «Хезболлы».

Ранее сообщалось, что Ливан выпустил 150 ракет по северному побережью Израиля.