Израиль предоставил мирным жителям Газы шестичасовой коридор для эвакуации на юг

В течение шести часов, с 10:00 до 16:00 по местному времени, мирные палестинцы могут покинуть город по дороге Салах-ад-Дина и переместиться на юг анклава.

По информации представителя ЦАХАЛ, советом покинуть Газу воспользовались 50 тысяч жителей города.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.