Израильская армия заявила об атаке более 300 объектов, принадлежащих «Хезболле»

Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по более чем 300 объектам, принадлежащим «Хезболле» в Ливане, в понедельник, 23 сентября.

«Сегодня были поражены свыше 300 целей», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в социальных сетях.

В результате обстрелов погибли 50 человек и около 300 получили ранения.

The Times of Israel также информировала, что израильская армия предупредила ливанцев о намерении атаковать дома мирных жителей, если они будут использоваться для хранения оружия «Хезболлы».

Ранее «Хезболла» объявила о новом этапе противостояния с Израилем.