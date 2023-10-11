Израильские войска разбомбили университет в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по Исламскому университету в секторе Газа.

Удар был нанесен истребителями.

ЦАХАЛ утверждает, что университет имел тесные связи с руководством ХАМАС и использовался для подготовки боевиков движения. По данным израильских военных, здесь же собирались средства для финансирования ХАМАС и производилось оружие.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале полной блокады сектора Газа.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».