«Известия»: пауэрлифтер Филяев скончался от удара током во время рыбалки в Подмосковье

Двадцатидвухлетний пауэрлифтер Владислав Филяев скончался от удара током в Подмосковье. Об этом со ссылкой на источник сообщили «Известия» .

По информации издания, трагедия произошла в деревне Хребтово Сергиево-Посадского городского округа, когда спортсмен вместе со свой подругой рыбачил на местном пруду. Собеседник газеты рассказал, что пауэрлифтер зацепился удочкой за высоковольтные провода.

Уточняется, что на место происшествия прибыли медики, которые и констатировали смерть от удара током.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Подмосковье утонули двое подростков.