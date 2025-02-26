Прошение актера Ефремова об УДО рассмотрят 24 марта в суде

24 марта состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрено прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за дорожно-транспортное происшествие. Об этом проинформировал телеграм-канал Mash.

Согласно информации, опубликованной каналом, необходимая документация уже передана в Алексеевский суд, расположенный в Белгородской области.

Сообщения о том, что Ефремов инициировал процедуру УДО, возникли в прессе 20 февраля. Ефремов аргументировал руководству колонии свою просьбу об УДО. В частности, он акцентировал внимание на ухудшении состояния здоровья: проблемы со зрением, легкими и работой сердца.

Напомним, что актер был осужден на 7,5 лет лишения свободы в связи с ДТП, произошедшим 8 июня 2020 года. В момент аварии он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и допустил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению, в результате которого погиб водитель другого транспортного средства.

Ранее сообщалось, что адвокат Ефремова Падалько опроверг, что Ефремов сорвал УДО из-за телефона.