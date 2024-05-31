Музыкант отдыхал со своей знакомой на берегу Клязьмы. Друзья решили искупаться, но внезапно девушка начала тонуть, тогда Айаан Никифоров попытался вытащить ее из воды, но они оба оказались на глубине. Выплыть на поверхность удалось только девушке.

Мама музыканта рассказала журналистам, что Айаан в этот день был трезв, возможно, рэпер не смог выбраться из воды, поскольку ему свело ногу судорогой.

Ранее сообщалось, что в подмосковном пруду нашли тело 90-летней женщины.