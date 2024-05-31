Известный якутский рэпер утонул в Подмосковье, пытаясь спасти девушку — СМИ
SHOT: известный рэпер из Якутска утонул в Подмосковье, пытаясь спасти девушку
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Известный якутский рэпер Ian Hopeless (Айаан Никифоров) утонул в подмосковных Химках, пишет SHOT.
Музыкант отдыхал со своей знакомой на берегу Клязьмы. Друзья решили искупаться, но внезапно девушка начала тонуть, тогда Айаан Никифоров попытался вытащить ее из воды, но они оба оказались на глубине. Выплыть на поверхность удалось только девушке.
Мама музыканта рассказала журналистам, что Айаан в этот день был трезв, возможно, рэпер не смог выбраться из воды, поскольку ему свело ногу судорогой.
Ранее сообщалось, что в подмосковном пруду нашли тело 90-летней женщины.