Не уступил дорогу: ДТП с участием маршрутки и легковушки произошло в Королеве

Фото: [ «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» ]

В Королеве произошла авария с участием легковушки и маршрутного автобуса. Кадрами с места ДТП делятся очевидцы в социальных сетях.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улиц Циолковского и Коминтерна, сообщило сетевое издание «Спутник».

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу маршрутке. Это привело к столкновению. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Можайске водитель маршрутного автобуса совершил наезд на 99-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина находится в больнице.