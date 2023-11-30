Не уступил дорогу: ДТП с участием маршрутки и легковушки произошло в Королеве
ДТП с участием маршрутки произошло в подмосковном Королеве
Фото: [«ДТП и ЧП МОСКВА и МО»]
В Королеве произошла авария с участием легковушки и маршрутного автобуса. Кадрами с места ДТП делятся очевидцы в социальных сетях.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улиц Циолковского и Коминтерна, сообщило сетевое издание «Спутник».
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу маршрутке. Это привело к столкновению. Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Можайске водитель маршрутного автобуса совершил наезд на 99-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина находится в больнице.