Извлеченные из реки бортовые самописцы разбившегося в США самолета передали на расшифровку

Бортовые самописцы, или так называемые «черные ящики», разбившегося в США самолета были найдены и переданы на расшифровку. Об этом со ссылкой на источники сообщает телекомпания ABC.

Расшифровкой переговоров пилотов, анализом параметров полета лайнера будут заниматься эксперты Национального совета по безопасности на транспорте.

Трагедия произошла в ночь на 30 января. В небе над Вашингтоном произошло столкновение лайнера и военного вертолета США. На борту пассажирского самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете были трое американских военных. Официальных результатов расследования авиакатастрофы пока нет.

Ранее сообщалось о том, что CNN опубликовал переговоры диспетчеров вертолета перед столкновением с самолетом в США.