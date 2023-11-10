«Я тебя сейчас похороню»: в подмосковной школе подрались учительница и мать одной из учениц

Прокуратура Подмосковья начала проверку в связи с конфликтом, который произошел между учительницей и матерью одной из учениц школы в Дмитровском округе.

По предварительным данным, инцидент случился накануне. Педагог по математике и родительница ученицы шестого класса устроили драку, в ходе которой причинили друг другу различные телесные повреждения, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным «Базы», конфликт произошел из-за того, что учительница якобы обозвала свою ученицу. Девочка пожаловалась матери и та на следующее утро пришла в школу, где и устроила драку с педагогом. Позже, по информации издания, с учителем и родительницей поговорила директор образовательного учреждения. По ее мнению, школьница сама некорректно разговаривала с педагогом.

На кадрах, которые распространились в соцсетях, видно, как женщины толкают друг друга и таскают за волосы. Также одна из них выкрикнула фразу: «Я сейчас тебя похороню».

Проверку по факту произошедшего проводит Дмитровская городская прокуратура. Надзорное ведомство установит все обстоятельства случившегося и даст всестороннюю оценку действиям должностных лиц школы.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске старшеклассник пришел в школу с ножом.