Mash: агрессивный старшеклассник пришел с ножом в школу в Красногорске

Учащийся одной из школ в подмосковном Красногорске пришел на занятия с ножом, пишет Mash .

По информации издания, подростка на входе в образовательное учреждение задержала охрана. На место прибыли полицейские, они изъяли нож.

Инцидент произошел накануне рано утром. По данным журналистов, школьника увезли в психдиспансер. Также сообщается, что ранее старшеклассник постоянно терроризировал учеников и учителей — систематически оскорблял и избивал их. Из-за этого ребенка перевели на домашнее обучение и поставили на соответствующий учет.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках задержали школьников, которые избили сверстника.