Ядовитая пелена: жителям Владивостока советуют реже выходить на улицу из-за смога

Владивосток оказался в ловушке из дыма. Приморский минздрав выпустил экстренное предупреждение для жителей краевой столицы: время пребывания на улице нужно сократить до минимума, а окна и вовсе держать наглухо закрытыми. Об этом сообщает «РБК».

Замглавврача Приморского краевого противотуберкулезного диспансера Наталья Полякова бьет тревогу: взвешенные частицы и продукты горения — бомба замедленного действия для организма. Даже у здоровых людей может резко ухудшиться самочувствие. Под ударом прежде всего легкие, сердце и глаза. В списке симптомов — головная боль, слабость и тошнота. Хронические болезни на таком фоне обостряются моментально.

Медики советуют не надеяться на авось. В квартирах нужно срочно устраивать влажную уборку, включать очистители воздуха и пить побольше воды. После каждого выхода на улицу — промывать нос и горло, чтобы смыть осевшую гадость. В минздраве подчеркивают: лучше перебдеть, чем потом лечить обострения. Смог пока не думает отступать, и когда небо снова станет чистым, синоптики не обещают.

