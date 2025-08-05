Ядовитая змея укусила школьницу на пляже в Приморье

В Приморском крае на побережье змея с ядом атаковала юную девушку. Информацию об инциденте распространил телеграм-канал Amur Mash.

После укуса школьница была срочно доставлена в медицинское учреждение в связи с развитием анафилактической реакции. Согласно имеющимся данным, инцидент произошел в окрестностях Находки во время прогулки пострадавшей вдоль береговой линии.

У девочки резко ухудшилось самочувствие: артериальное давление снизилось, конечности стали отекать,и наблюдалась дезориентация. Благодаря оперативным действиям родителей ребенок был быстро госпитализирован.

Врачи немедленно приняли меры по детоксикации организма. На данный момент состояние подростка стабилизировано, девочка находится под пристальным наблюдением медиков, и ее жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что россиянин чудом выжил после укуса особо ядовитой змеи.