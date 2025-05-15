Ядовитое облако после взрыва на химзаводе накрыло город в Испании

Мощный взрыв на химическом заводе компании Plainsur привел к образованию ядовитого облака из химикатов в испанском городе Алькала-де-Гуадаира, сообщила газета Express.

Около 80 тыс. жителей населенного пункта оказались в зоне возможного поражения, а власти приступили к экстренным мерам по обеспечению безопасности населения.

По информации источника, инцидент произошел на территории завода, где хранятся растворители и другие опасные химические вещества. Изначально работники пытались самостоятельно справиться с возгоранием, однако ситуация вышла из-под контроля и всех сотрудников предприятия эвакуировали.

В результате взрыва из трубы начало выбрасывать облако черного дыма, которое было видно на расстоянии до 80 км. Сведения о пострадавших отсутствуют. Местные службы рекомендуют жителям закрывать окна, оставаться дома и не выходить на улицу.

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