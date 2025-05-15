В Ростовской области взорвалась палатка с шаурмой
У детского дома Батайска взорвалась палатка с шаурмой
Фото: [pxhere.com]
В городе Батайске Ростовской области около 02:00 ночи прогремел взрыв: взлетела палатка с шаурмой на улице Куйбышева. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, причиной взрыва стали газовые баллоны.
В результате инцидента выгорели пять зданий общепита.
В 50 метрах от взрыва расположен Батайский центр помощи детям. Информации о пострадавших не поступало.
На месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее сообщалось о том, что украинские дроны атаковали Ростовскую область.