В Ростовской области взорвалась палатка с шаурмой

В городе Батайске Ростовской области около 02:00 ночи прогремел взрыв: взлетела палатка с шаурмой на улице Куйбышева. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, причиной взрыва стали газовые баллоны.

В результате инцидента выгорели пять зданий общепита.

В 50 метрах от взрыва расположен Батайский центр помощи детям. Информации о пострадавших не поступало.

На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о том, что украинские дроны атаковали Ростовскую область.