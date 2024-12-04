ЯК-40 с пассажирами на борту на Камчатке вернулся в аэропорт после срабатывания сигнализации

Пассажирский самолет Як-40 был вынужден вернуться в аэропорт вылета, проинформировала в соцсетях пресс-служба «Камчатского авиационного предприятия».

Причиной принудительной посадки стало срабатывание датчиков возгорания на борту воздушного судна. Самолет следовал по маршруту Палана — Петропавловск-Камчатский.

«Экипаж ЯК-40 доложил о срабатывании пожарной сигнализации. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. Выяснилось, что срабатывание датчиков оказалось ложным — возгорания не было», — говорится в сообщении.

В авиапредприятии добавили, что все пассажиры указанного рейса были доставлены из Паланы в Петропавловск-Камчатский другим транспортом. Сейчас специалистам предстоит определить истинные причины срабатывания датчиков возгорания. Эксперты авиационно-технической базы «Камчатского авиапредприятия» в настоящее время проводят осмотр Як-40. Они выявляют причину срабатывания сигнализации. Результаты обследования отправят позднее в региональное управление Росавиации.

Ранее сообщалось, что летевший на Пхукет самолет компании Azur сел в Новосибирске из-за неисправности.