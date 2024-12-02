Летевший на Пхукет самолет компании Azur сел в Новосибирске из-за неисправности

Пассажирский самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, следовавший из Томска в Пхукет (Таиланд), был вынужден совершить экстренную посадку в Новосибирске из-за отказа двигателя, как проинформировала пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отказ произошел в результате значительной утечки масла. На борту находились 339 пассажиров и восемь членов экипажа, однако о пострадавших информации нет.

Авиалайнер приземлился на запасном аэродроме международного аэропорта Новосибирска имени А.И. Покрышкина. Посадка прошла успешно. Самолет временно приостановили от эксплуатации до выяснения всех обстоятельств инцидента, отметили в прокуратуре.

В настоящее время все туристы остаются в зоне ожидания, а самолет находится на ремонте. Им пообещали, что они смогут вылететь в Пхукет тем же рейсом в 22:00 по местному времени. Однако пассажиры потеряют минимум одни сутки отдыха, а компенсация им не будет предоставлена.

Ранее сообщалось, что в ночь с 30 ноября на 1 декабря Военно-воздушные силы Израиля развернули летевший в Сирию иранский самолет.